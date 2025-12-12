MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine PUMA SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das PUMA SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die PUMA SE-Anteile bei 86,52 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die PUMA SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,156 PUMA SE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 24,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,08 EUR belief. Mit einer Performance von -75,64 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von PUMA SE betrug jüngst 2,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at