12.12.2025 10:03:58
MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine PUMA SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das PUMA SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die PUMA SE-Anteile bei 86,52 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die PUMA SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,156 PUMA SE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 24,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,08 EUR belief. Mit einer Performance von -75,64 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von PUMA SE betrug jüngst 2,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
