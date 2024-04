MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Delivery Hero-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 128,45 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,779 Delivery Hero-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23,82 EUR, da sich der Wert einer Delivery Hero-Aktie am 15.04.2024 auf 30,60 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 76,18 Prozent.

Am Markt war Delivery Hero jüngst 8,54 Mrd. Euro wert. Am 30.06.2017 wurden Delivery Hero-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Delivery Hero-Papiers auf 26,90 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at