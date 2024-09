MDAX-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades GEA-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren GEA-Anteile an diesem Tag 40,49 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die GEA-Aktie investiert hat, hat nun 246,975 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 244,50 EUR, da sich der Wert einer GEA-Aktie am 06.09.2024 auf 41,48 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 244,50 EUR entspricht einer Performance von +2,45 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von GEA bezifferte sich zuletzt auf 6,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at