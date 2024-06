MDAX-Papier Gerresheimer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gerresheimer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Gerresheimer-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Gerresheimer-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Gerresheimer-Anteile an diesem Tag 93,80 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Gerresheimer-Aktie investiert hat, hat nun 10,661 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.06.2024 auf 101,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 079,96 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,00 Prozent angezogen.

Am Markt war Gerresheimer jüngst 3,38 Mrd. Euro wert. Am 11.06.2007 fand der erste Handelstag der Gerresheimer-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Gerresheimer-Papier bei 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at