MDAX-Papier Gerresheimer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gerresheimer-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Gerresheimer-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Gerresheimer-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Gerresheimer-Anteile an diesem Tag 71,90 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,908 Gerresheimer-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 305,98 EUR, da sich der Wert eines Gerresheimer-Papiers am 01.02.2024 auf 93,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +30,60 Prozent.

Am Markt war Gerresheimer jüngst 3,28 Mrd. Euro wert. Das Gerresheimer-Papier wurde am 11.06.2007 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Gerresheimer-Aktie auf 40,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at