MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor 10 Jahren bedeutet
Die Gerresheimer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 73,86 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 135,391 Gerresheimer-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Gerresheimer-Anteile wären am 27.11.2025 3 414,57 EUR wert, da der Schlussstand 25,22 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 65,85 Prozent.
Gerresheimer wurde am Markt mit 863,50 Mio. Euro bewertet. Am 11.06.2007 wagte die Gerresheimer-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines Gerresheimer-Anteils lag damals bei 40,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
