MDAX-Papier Gerresheimer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gerresheimer von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Gerresheimer-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 08.03.2021 wurde das Gerresheimer-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Gerresheimer-Anteile an diesem Tag bei 83,80 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Gerresheimer-Aktie investiert hat, hat nun 1,193 Anteile im Depot. Die gehaltenen Gerresheimer-Papiere wären am 07.03.2024 124,11 EUR wert, da der Schlussstand 104,00 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +24,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte Gerresheimer einen Börsenwert von 3,81 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Gerresheimer-Aktie fand am 11.06.2007 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Gerresheimer-Anteils lag damals bei 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at