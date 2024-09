MDAX-Papier Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gerresheimer von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Gerresheimer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Gerresheimer-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Gerresheimer-Anteile bei 104,50 EUR. Bei einem Gerresheimer-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,957 Gerresheimer-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Gerresheimer-Aktien wären am 12.09.2024 98,56 EUR wert, da der Schlussstand 103,00 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 1,44 Prozent.

Gerresheimer wurde am Markt mit 3,58 Mrd. Euro bewertet. Am 11.06.2007 fand der erste Handelstag der Gerresheimer-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Gerresheimer-Anteils bei 40,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at