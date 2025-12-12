MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.12.2024 wurde das Knorr-Bremse-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Knorr-Bremse-Aktie betrug an diesem Tag 71,70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 139,470 Knorr-Bremse-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 991,63 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 29,92 Prozent.

Der Börsenwert von Knorr-Bremse belief sich zuletzt auf 14,60 Mrd. Euro. Ein Knorr-Bremse-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at