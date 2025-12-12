Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Lukrativer Knorr-Bremse-Einstieg?
|
12.12.2025 10:03:58
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen
Am 12.12.2024 wurde das Knorr-Bremse-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Knorr-Bremse-Aktie betrug an diesem Tag 71,70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 139,470 Knorr-Bremse-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 991,63 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 29,92 Prozent.
Der Börsenwert von Knorr-Bremse belief sich zuletzt auf 14,60 Mrd. Euro. Ein Knorr-Bremse-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Nachrichten zu Knorr-Bremsemehr Nachrichten
|
08.12.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Knorr-Bremse auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|XETRA-Handel: MDAX verbucht am Dienstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: MDAX liegt am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
28.11.25
|ANALYSE-FLASH: Goldman startet Knorr-Bremse mit 'Buy' - Ziel 108 Euro (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)