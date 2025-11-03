RTL Aktie

Profitable RTL-Anlage? 03.11.2025 10:04:18

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen RTL-Investment verdienen können.

Am 03.11.2024 wurden RTL-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das RTL-Papier letztlich bei 29,05 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,442 RTL-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,45 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 115,15 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,15 Prozent angezogen.

RTL wurde am Markt mit 5,18 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: RTL Group

