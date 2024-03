MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Talanx-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 42,14 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Talanx-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,373 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 167,66 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 21.03.2024 auf 70,65 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 67,66 Prozent.

Der Marktwert von Talanx betrug jüngst 18,50 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 wagte die Talanx-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Talanx-Anteils bei 19,05 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at