MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in WACKER CHEMIE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.03.2014 wurden WACKER CHEMIE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 89,00 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,236 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 107,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 205,62 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 20,56 Prozent.

WACKER CHEMIE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,38 Mrd. Euro gelistet. Am 10.04.2006 wurden WACKER CHEMIE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das WACKER CHEMIE-Papier bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at