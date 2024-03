MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen WACKER CHEMIE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem WACKER CHEMIE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die WACKER CHEMIE-Aktie an diesem Tag 155,55 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 6,429 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Aktie auf 101,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 649,31 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 35,07 Prozent verringert.

WACKER CHEMIE war somit zuletzt am Markt 5,13 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Papiers fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die WACKER CHEMIE-Aktie bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at