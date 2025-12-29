Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

Frühe Investition 29.12.2025 10:03:51

MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche vz von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Porsche vz gewesen.

Am 29.12.2022 wurden Porsche vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Porsche vz-Papier bei 95,40 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,482 Porsche vz-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 474,95 EUR, da sich der Wert einer Porsche vz-Aktie am 23.12.2025 auf 45,31 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 52,51 Prozent.

Der Börsenwert von Porsche vz belief sich jüngst auf 40,51 Mrd. Euro. Am 29.09.2022 wurden Porsche vz-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Porsche vz-Aktie auf 84,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,84 1,10% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

