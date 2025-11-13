Porsche vz. Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Porsche AG von 35 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das vergangene Quartal des Sportwagenbauers sei "besser als befürchtet" ausgefallen, schrieb Michael Punzet in seinem Rückblick vom Donnerstag. Die operative Entwicklung des Sportwagenbauers werde weiter durch Faktoren wie die schwache Nachfrage nach Luxusgütern in China, die US-Zollpolitik sowie die schleppende Transformation des Unternehmens belastet. Die eingeleiteten Maßnahmen "dürften sich erst mittelfristig spürbar positiv auswirken". Zudem sei unklar, ob der neue Porsche-Chef weitere Maßnahmen für nötig halte, was zu weiteren finanziellen Belastungen führen könnte. Auch lasteten die deutlich gesenkte mittelfristige Margenzielspanne sowie der Status von Porsche als Luxuswert weiter auf der Stimmung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
