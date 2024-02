MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Talanx-Aktien verdienen können.

Am 23.02.2023 wurden Talanx-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44,74 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 223,514 Talanx-Papiere. Die gehaltenen Talanx-Anteile wären am 22.02.2024 14 941,89 EUR wert, da der Schlussstand 66,85 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 49,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Talanx belief sich zuletzt auf 17,06 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Talanx-Papiere fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Talanx-Aktie lag damals bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at