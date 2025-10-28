MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Verlust hätte eine TRATON-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TRATON-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,10 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die TRATON-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,223 TRATON-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 890,37 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Papiers am 27.10.2025 auf 26,80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 10,96 Prozent verkleinert.

TRATON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,40 Mrd. Euro gelistet. Die TRATON-Aktie wurde am 28.06.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des TRATON-Papiers belief sich damals auf 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at