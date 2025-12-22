MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bilfinger SE-Aktie Investoren gebracht.

Die Bilfinger SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Bilfinger SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 46,30 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Bilfinger SE-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,160 Bilfinger SE-Aktien. Die gehaltenen Bilfinger SE-Aktien wären am 19.12.2025 233,48 EUR wert, da der Schlussstand 108,10 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 133,48 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Bilfinger SE betrug jüngst 4,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at