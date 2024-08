MDAX-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 19.08.2019 wurden GEA-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die GEA-Anteile bei 23,43 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 426,803 GEA-Anteilen. Die gehaltenen GEA-Aktien wären am 16.08.2024 17 456,25 EUR wert, da der Schlussstand 40,90 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 74,56 Prozent gestiegen.

Der GEA-Wert an der Börse wurde auf 6,85 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at