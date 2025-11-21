MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PUMA SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der PUMA SE-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,73 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hat, hat nun 4,825 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2025 75,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,61 EUR belief. Damit wäre die Investition 24,68 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von PUMA SE belief sich zuletzt auf 2,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at