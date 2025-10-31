PUMA Aktie
31.10.2025 10:04:19
MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden PUMA SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PUMA SE-Anteile bei 41,78 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PUMA SE-Aktie investiert, befänden sich nun 2,393 PUMA SE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2025 44,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,78 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 55,05 Prozent.
PUMA SE wurde am Markt mit 2,73 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
