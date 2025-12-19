PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

Strategische Refinanzierung 19.12.2025 17:58:00

PUMA-Papiere geben nach Sicherung neuer Kreditlinien ab

PUMA hat sich einen zusätzlichen Finanzierungsrahmen über mehr als 600 Millionen Euro gesichert.

Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, besteht dieser Rahmen aus einer Fazilität in Höhe von 500 Millionen Euro und zusätzlichen bestätigten Kreditlinien in Höhe von 108 Millionen Euro. Mit dem Geld will PUMA die Inanspruchnahme der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 1,2 Milliarden Euro reduzieren und damit seine allgemeine finanzielle Flexibilität erhöhen.

Im XETRA-Handel ging es für die PUMA-Aktie letztlich um 3,53 Prozent auf 22,42 Euro nach unten.

DOW JONES

Bildquelle: Robert Ascroft/ PUMA,Tooykrub / Shutterstock.com,PUMA SE

