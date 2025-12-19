Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

Hochrechnung 19.12.2025 10:03:56

MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 134,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,418 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.12.2025 484,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65,30 EUR belief. Mit einer Performance von -51,56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zuletzt 1,29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

