Redcare Pharmacy Aktie
|62,95EUR
|0,35EUR
|0,56%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Der lange erwartete Eintritt der Drogeriekette DM in den Online-Medikamentenmarkt sei nun erfolgt, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend. Redcare sei im vierten Quartal insgesamt viel aktiver als DocMorris. Möglicherweise sei dies bereits auf den Start von DM-Med zurückzuführen. Es werde im kommenden Monat interessant zu sehen, wie Redcare auf die DM-Preise reagiere./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
62,20 €
|
Abst. Kursziel*:
18,97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
62,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,55%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
