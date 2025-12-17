Redcare Pharmacy Aktie

62,95EUR 0,35EUR 0,56%
Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

17.12.2025 12:35:53

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Der lange erwartete Eintritt der Drogeriekette DM in den Online-Medikamentenmarkt sei nun erfolgt, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend. Redcare sei im vierten Quartal insgesamt viel aktiver als DocMorris. Möglicherweise sei dies bereits auf den Start von DM-Med zurückzuführen. Es werde im kommenden Monat interessant zu sehen, wie Redcare auf die DM-Preise reagiere./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
62,20 € 		Abst. Kursziel*:
18,97%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
62,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,55%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

