RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Investmentbeispiel
|
22.12.2025 10:04:06
MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurden RTL-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 75,83 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,187 RTL-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der RTL-Aktie auf 34,15 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 450,35 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 54,97 Prozent verringert.
RTL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: RTL Group
