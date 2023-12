MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Talanx eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.12.2020 wurde die Talanx-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Talanx-Papier investiert hätte, hätte er nun 32,072 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 135,98 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Anteils am 07.12.2023 auf 66,60 EUR belief. Damit wäre die Investition 113,60 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Talanx eine Marktkapitalisierung von 17,26 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Papiere an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Ihren ersten Handelstag begann die Talanx-Aktie bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

