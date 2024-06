MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in WACKER CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.06.2019 wurde die WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 74,30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,346 WACKER CHEMIE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,11 EUR, da sich der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie am 11.06.2024 auf 98,16 EUR belief. Damit wäre die Investition um 32,11 Prozent gestiegen.

WACKER CHEMIE wurde am Markt mit 4,95 Mrd. Euro bewertet. Das WACKER CHEMIE-IPO fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des WACKER CHEMIE-Papiers lag beim Börsengang bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at