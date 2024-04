MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das WACKER CHEMIE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 85,48 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 116,986 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.04.2024 12 716,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 108,70 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 12 716,42 EUR, was einer positiven Performance von 27,16 Prozent entspricht.

Am Markt war WACKER CHEMIE jüngst 5,47 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Anteils fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der WACKER CHEMIE-Aktie bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at