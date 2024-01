MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren verdient

Die WACKER CHEMIE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das WACKER CHEMIE-Papier an diesem Tag bei 87,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,403 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.01.2024 gerechnet (99,68 EUR), wäre die Investition nun 1 136,60 EUR wert. Damit wäre die Investition um 13,66 Prozent gestiegen.

WACKER CHEMIE wurde am Markt mit 4,75 Mrd. Euro bewertet. Am 10.04.2006 fand der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines WACKER CHEMIE-Anteils lag damals bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at