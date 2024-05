MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in WACKER CHEMIE-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem WACKER CHEMIE-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 124,25 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,048 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.05.2024 849,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 105,50 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 15,09 Prozent gleich.

Am Markt war WACKER CHEMIE jüngst 5,09 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der WACKER CHEMIE-Papiere fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils auf 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at