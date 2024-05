Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Unternehmensveranstaltung unter anderem mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Er habe ein zuversichtliches Managementteam erlebt, das trotz der anhaltend schwierigen Preisgestaltung für Elektrofahrzeuge die Ambitionen unterstrichen habe, bereits im zweiten Quartal eine zweistellige Marge zu erzielen und die sehr starke Kapitalrückfluss-Strategie fortzusetzen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei bei allen Treffen mit Großinvestoren aus ganz Europa deutlich geworden, dass eine Trendwende bei den Margen entscheidend sei, um Vertrauen zu gewinnen und zu erhalten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 13:34 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 73,34 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 70,44 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 1 334 019 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für das Papier um 17,3 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 26.07.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

