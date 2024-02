Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen und Dividendenankündigung von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Autobauer sei eine Cash-Maschine, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel habe er angehoben, um den über den Erwartungen liegenden Aktienrückkauf widerzuspiegeln.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 13:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 72,36 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 16,09 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2 385 795 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 legte das Papier um 15,7 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vorlegen.

