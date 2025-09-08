Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Expertenrating
|
08.09.2025 09:41:39
Metzler rät zu 'Sell': Was das für die Deutsche Bank-Aktie bedeutet
Auf Tradegate lagen die Papiere im vorbörslichen Handel auf Tradegate mit 29,95 Euro kaum verändert zum Xetra-Schlusskurs am Freitag. Damit dürfte sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Woche um die 30-Euro-Marke fortsetzen.
Angesichts der Kursgewinne in den vergangenen 24 Monaten und in Erwartung eines voraussichtlich nicht deutlich zunehmenden Gewinnwachstums 2026 senkte Analyst Jochen Schmitt von der Metzler Bank den Daumen für Deutsche Bank.
Die Bewertung der Papiere sei anspruchsvoll, zumal die Renditen auf das eingesetzte Kapital die entsprechenden Kapitalkosten nicht mehr decken dürften. Nach zuvor "Hold" riet der Experte nun zu "Sell".
/bek/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.09.25
|Deutsche Bank in talks to become Revolut’s Canary Wharf neighbour (Financial Times)
|
05.09.25
|Schwacher Handel: LUS-DAX verliert (finanzen.at)
|
05.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX in Rot (finanzen.at)
|
05.09.25
|Deutsche Bank zurück in der europäischen Börsenelite - Analysten bleiben optimistisch (finanzen.at)
|
05.09.25
|Handel in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
05.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|02.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
