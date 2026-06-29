Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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29.06.2026 15:30:00

Micron Technology Stock: Is It Heading for a $2 Trillion Valuation?

As demand for memory and storage products has surged and supply has been limited, Micron Technology (NASDAQ: MU) has been benefiting from the ongoing shortage in a big way. Its results have looked fantastic, as it has been able to raise prices and generate impressive margins amid continuously strong demand.The stock has soared 800% over the past 12 months and has become one of the most valuable companies in the world, with a market cap of around $1.3 trillion, heading into trading this week. Is it only a matter of time before it reaches a $2 trillion market cap?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
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Micron Technology Inc. 937,00 -5,82% Micron Technology Inc.

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