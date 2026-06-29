Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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29.06.2026 15:30:00
Micron Technology Stock: Is It Heading for a $2 Trillion Valuation?
As demand for memory and storage products has surged and supply has been limited, Micron Technology (NASDAQ: MU) has been benefiting from the ongoing shortage in a big way. Its results have looked fantastic, as it has been able to raise prices and generate impressive margins amid continuously strong demand.The stock has soared 800% over the past 12 months and has become one of the most valuable companies in the world, with a market cap of around $1.3 trillion, heading into trading this week. Is it only a matter of time before it reaches a $2 trillion market cap?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Micron Technology Inc.
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25.06.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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25.06.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
25.06.26
|Micron Technology mit Rekord-Aktienkurs: Experten ziehen nach Quartalsbericht positives Fazit (finanzen.at)
|
25.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
25.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
25.06.26
|ROUNDUP 3: US-Speicherchiphersteller Micron glänzt weiter - Aktie auf Höhenflug (dpa-AFX)
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25.06.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
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25.06.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|937,00
|-5,82%
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