Micron Technology Aktie

934,60EUR -7,30EUR -0,78%
Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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01.10.2026 11:54:04

Micron Technology Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Micron nach Zahlen mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse und der Ausblick des Chipkonzerns hätten leicht über seinen letzten Schätzungen gelegen, schrieb Srini Pajjuri in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Bewertung der Aktie unterschätze den Effekt langfristiger Lieferverträge. Er sieht erhebliches Aufwertungspotenzial, selbst wenn diese nur teilweise wirksam würden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Outperform
Unternehmen:
Micron Technology Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 1 500,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 1 065,11 		Abst. Kursziel*:
40,83%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 1 065,11 		Abst. Kursziel aktuell:
40,83%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Micron Technology Inc. 937,60 -0,46% Micron Technology Inc.

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11:51 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:14 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:13 adidas Buy Deutsche Bank AG
11:13 BAT Buy Deutsche Bank AG
11:12 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
11:09 Philips Hold Deutsche Bank AG
11:08 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
11:06 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:05 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
11:04 Symrise Buy Deutsche Bank AG
11:03 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
11:00 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Hold Deutsche Bank AG
10:53 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
10:29 Aroundtown Buy Warburg Research
10:28 NORMA Group Buy Warburg Research
10:16 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:15 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:09 Continental Buy UBS AG
07:08 BMW Neutral UBS AG
30.09.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
30.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
30.09.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
30.09.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
30.09.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
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