Micron Technology Aktie
|918,40EUR
|-23,50EUR
|-2,49%
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
Micron Technology Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 1100 auf 1250 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ergebnisse und Ausblick seien stark gewesen, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er fürchtet allerdings nachlassende Preisdynamik bei HBM-Speichern ab 2028 angesichts deutlich höherer Kapazitäten. Er bleibt daher an der Seitenlinie. Optimistischer würde er, sollten sich in der Branche anhaltende Disziplin beim Kapazitätsausbau zeigen oder neue Verträge den Preisboden festigen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 21:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 1 250,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 1 065,11
|
Abst. Kursziel*:
17,36%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 1 065,11
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,36%
|
Analyst Name::
James Schneider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
Analysen zu Micron Technology Inc.
|13:39
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|13:39
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|13:39
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|935,10
|-0,72%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:40
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:39
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:34
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:33
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:28
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)