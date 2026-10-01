Micron Technology Aktie

918,40EUR -23,50EUR -2,49%
Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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01.10.2026 13:39:32

Micron Technology Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 1100 auf 1250 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ergebnisse und Ausblick seien stark gewesen, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er fürchtet allerdings nachlassende Preisdynamik bei HBM-Speichern ab 2028 angesichts deutlich höherer Kapazitäten. Er bleibt daher an der Seitenlinie. Optimistischer würde er, sollten sich in der Branche anhaltende Disziplin beim Kapazitätsausbau zeigen oder neue Verträge den Preisboden festigen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 21:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Neutral
Unternehmen:
Micron Technology Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 1 250,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 1 065,11 		Abst. Kursziel*:
17,36%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 1 065,11 		Abst. Kursziel aktuell:
17,36%
Analyst Name::
James Schneider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Micron Technology Inc. 935,10 -0,72% Micron Technology Inc.

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13:35 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:34 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:33 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:21 Santander Outperform RBC Capital Markets
13:20 Airbus Outperform Bernstein Research
13:18 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
13:10 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
13:06 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:04 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:02 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:02 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:01 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:07 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:06 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:59 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:55 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:54 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
11:51 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:14 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:13 adidas Buy Deutsche Bank AG
11:13 BAT Buy Deutsche Bank AG
11:12 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
11:09 Philips Hold Deutsche Bank AG
11:08 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
11:06 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:05 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
11:04 Symrise Buy Deutsche Bank AG
11:03 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
11:00 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Hold Deutsche Bank AG
10:53 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
10:29 Aroundtown Buy Warburg Research
10:28 NORMA Group Buy Warburg Research
10:16 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:15 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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