Micron Technology Aktie
|878,90EUR
|26,50EUR
|3,11%
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
Micron Technology Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Micron auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. Der Aufschwung im DRAM-Halbleiterzyklus sei nun im 14. Quartal und könnte noch fünf Quartale weiterlaufen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Üblicherweise dauerten diese Zyklen acht bis neun Quartale. Mit der von KI-Anwendungen getriebenen Nachfrage und einer Verschiebung hin zu speicherlastiger agentischer KI könne das Angebot weiter nicht Schritt halten. Pajjuri rechnet mit einem weiteren starken Quartal des US-Chipherstellers und sieht für den Aktienkurs Luft nach oben./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 17:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 17:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 1 500,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 1 004,77
|
Abst. Kursziel*:
49,29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 1 008,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,69%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
20:04
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.09.26
|Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
16.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|19:50
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:50
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:50
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|875,00
|2,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:50
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|19:40
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:24
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14:50
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|11:54
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:53
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|10:43
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:47
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:43
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:40
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:24
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:24
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:22
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|07:15
|Ferrari Buy
|UBS AG
|07:14
|Richemont Buy
|UBS AG
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|07:12
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research