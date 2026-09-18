Micron Technology Aktie

878,90EUR 26,50EUR 3,11%
Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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18.09.2026 19:50:01

Micron Technology Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Micron auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. Der Aufschwung im DRAM-Halbleiterzyklus sei nun im 14. Quartal und könnte noch fünf Quartale weiterlaufen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Üblicherweise dauerten diese Zyklen acht bis neun Quartale. Mit der von KI-Anwendungen getriebenen Nachfrage und einer Verschiebung hin zu speicherlastiger agentischer KI könne das Angebot weiter nicht Schritt halten. Pajjuri rechnet mit einem weiteren starken Quartal des US-Chipherstellers und sieht für den Aktienkurs Luft nach oben./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 17:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 17:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Outperform
Unternehmen:
Micron Technology Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 1 500,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 1 004,77 		Abst. Kursziel*:
49,29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 1 008,79 		Abst. Kursziel aktuell:
48,69%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Micron Technology Inc. 875,00 2,65% Micron Technology Inc.

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11:56 Swiss Re Kaufen DZ BANK
11:54 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
11:53 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
11:51 Allianz Kaufen DZ BANK
10:43 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 DHL Group Hold Warburg Research
09:47 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:44 Kontron Buy Warburg Research
09:43 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09:40 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
09:36 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
09:24 BAT Buy Deutsche Bank AG
09:20 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
09:18 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:12 Novartis Hold Deutsche Bank AG
08:56 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
08:48 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
08:39 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
08:30 Bechtle Buy UBS AG
08:27 Apple Neutral UBS AG
08:09 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:08 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Siltronic Buy UBS AG
07:24 Douglas Neutral UBS AG
07:22 EssilorLuxottica Buy UBS AG
07:15 Ferrari Buy UBS AG
07:14 Richemont Buy UBS AG
07:14 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07:12 HUGO BOSS Neutral UBS AG
07:12 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
07:11 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
07:10 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
07:03 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
17.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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17.09.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
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