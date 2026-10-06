Micron Technology Aktie
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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
06.10.2026 13:52:57
Micron Technology Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Micron nach einer Veranstaltung für Investoren auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1540 US-Dollar belassen. Das Management des Chipkonzerns erwarte 2027 und 2028 einen noch erheblich größeren Nachfrageüberhang als im laufenden Jahr, schrieb Harlan Sur in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Overweight
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Unternehmen:
Micron Technology Inc.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 1 540,00
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 1 063,96
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Abst. Kursziel*:
44,74%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 1 063,96
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Abst. Kursziel aktuell:
44,74%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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