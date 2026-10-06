Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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06.10.2026 13:52:57

Micron Technology Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Micron nach einer Veranstaltung für Investoren auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1540 US-Dollar belassen. Das Management des Chipkonzerns erwarte 2027 und 2028 einen noch erheblich größeren Nachfrageüberhang als im laufenden Jahr, schrieb Harlan Sur in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:00 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Overweight
Unternehmen:
Micron Technology Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 1 540,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 1 063,96 		Abst. Kursziel*:
44,74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 1 063,96 		Abst. Kursziel aktuell:
44,74%
Analyst Name::
Harlan Sur 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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