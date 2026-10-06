NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Micron nach einer Veranstaltung für Investoren auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1540 US-Dollar belassen. Das Management des Chipkonzerns erwarte 2027 und 2028 einen noch erheblich größeren Nachfrageüberhang als im laufenden Jahr, schrieb Harlan Sur in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:00 / EDT





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