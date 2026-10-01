Micron Technology Aktie
|934,60EUR
|-7,30EUR
|-0,78%
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
Micron Technology Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Micron Technology nach Zahlen mit einem Kursziel von 1540 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Harlan Sur erwähnte in seiner am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung vor allem den Rahmen für langfristige Lieferverträge, der immer schneller immer größer werde. Er sprach von Rekordergebnissen im August-Quartal, die durchweg deutlich über den Markterwartungen gelegen hätten. Der Ausblick auf das November-Quartal liege ebenfalls über den Erwartungen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 03:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 1 540,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 1 065,11
|
Abst. Kursziel*:
44,59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 1 065,11
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,59%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|937,60
|-0,46%
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|Talanx Buy
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|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:29
|Aroundtown Buy
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|10:28
|NORMA Group Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
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|08:55
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|Barclays Overweight
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|Continental Buy
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|30.09.26
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|30.09.26
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