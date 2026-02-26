Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
26.02.2026 09:23:00
Microsoft Authenticator stellt Funktion bei erkanntem Jailbreak/Root-Zugriff ein
Microsoft kündigt an, dass die Authenticator-App Jailbreaks und Rootzugang erkennen soll. Entra-Zugänge sollen dann gelöscht werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
