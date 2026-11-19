Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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19.11.2026 14:01:00
Microsoft bringt PowerShell 7 fest in künftige Windows-Versionen
Microsoft kündigt PowerShell 5.1 ab und liefert PowerShell 7 bald ab Werk mit. Beide Versionen laufen vorerst parallel weiter.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
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19.11.26
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19.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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19.11.26
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19.11.26
|USA: IT-Pannen bei Microsoft, FAA und Apple führen zu Hamsterkäufen (Spiegel Online)
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18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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