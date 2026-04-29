Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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30.04.2026 01:08:53
Microsoft cloud growth fails to ease investors’ AI concerns
Twenty million customers are now paying for Copilot, the company’s flagship AI application, up from 15 million in the prior quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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30.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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30.04.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.04.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags (finanzen.at)
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30.04.26
|Gewinne in New York: Dow Jones mit Gewinnen (finanzen.at)
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30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.04.26
|AKTIEN IM FOKUS: Alphabet überzeugt - Meta und Microsoft fallen ab (dpa-AFX)
Analysen zu Microsoft Corp.
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