Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
27.10.2026 20:30:35
Microsoft Could Swing By $184 Billion After Earnings
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
28.10.26
|WDH: Microsoft startet hervorragend ins neue Geschäftsjahr (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Microsoft startet hervorragend ins neue Geschäftsjahr - Erwartungen übertroffen (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Microsoft blames data centre delays for lower capital expenditure (Financial Times)
|
28.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
28.10.26
|Verblasen Fed & Co den Markt? - Charttechnik mit Rüdiger Born (NewsTool)
|
28.10.26
|Verblasen Fed & Co den Markt? - Charttechnik mit Rüdiger Born (NewsTool)
Analysen zu Microsoft Corp.
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|29 260,00
|-1,81%
|Microsoft Corp.
|487,40
|1,90%
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