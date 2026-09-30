Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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30.09.2026 11:56:00
Microsoft-Office-Update: Hilfe bei Lizenzfehlern alter Versionen
Microsoft hat die Verteilung eines Office-Updates über Windows Update gestoppt. Von Lizenzfehlern Betroffene erhalten Hilfe.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
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30.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Börse New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.at)
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29.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|28.09.26
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|Microsoft Overweight
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|Microsoft Corp.
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