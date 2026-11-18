Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
18.11.2026 14:05:00
Microsoft SharePoint: Angreifer können Code einschleusen und ausführen
Microsoft warnt vor Sicherheitslücken in der SharePoint Server Subscription Edition. Admins sollten das bereitstehende Update anwenden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Microsoft auf 'Overweight' - Ziel 625 Dollar (dpa-AFX)
|
04:50
|USA: IT-Pannen bei Microsoft, FAA und Apple führen zu Hamsterkäufen (Spiegel Online)
|
18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
|
18.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|07:30
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|29 020,00
|1,75%
|Microsoft Corp.
|468,95
|1,30%