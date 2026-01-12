Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
12.01.2026 11:02:00
Microsoft Teams: Mobilversion erfragt im Februar neue Standardprogramme
Teams Mobile soll im Februar nachfragen, welche Programme Nicht-Office- und PDF-Links standardmäßig öffnen sollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
09.01.26
|Börse New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08.01.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones in Grün (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
08.01.26
|Trump cuts to academia risk ceding AI lead, warns Microsoft scientist (Financial Times)
|
07.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|10:19
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10:19
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10:19
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|407,65
|-0,96%