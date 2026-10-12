Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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12.10.2026 09:41:00
Microsoft vor nächstem Zertifikatswechsel - Windows Update betroffen
Ab kommendem Mai laufen die alten Windows-Update-Zertifikate ab, neue liefert Microsoft per Update. Admins sollten prüfen, ob Maßnahmen nötig sind.
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|dailyAktien: Microsoft – Beginnende kurzfristige Überhitzung (NewsTool)
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|ROUNDUP: US-Regierung schließt Microsoft aus Visa-Programm aus (dpa-AFX)
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