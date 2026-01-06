Oracle Aktie

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

06.01.2026 16:00:00

Microsoft vs. Oracle: Which Tech Stock Will Make You Richer?

Software giants Microsoft (NASDAQ: MSFT) and Oracle (NYSE: ORCL) are also major players in the era of artificial intelligence (AI). Both companies are aggressively building toward an AI-native future and showing great success in their efforts, but which stock will reward its investors more?Oracle stumbled at the end of 2025 as investors began to question its ability to open more server farms for its partner, OpenAI, and reported less-than-impressive quarterly revenue and free cash flow. Oracle's debt load is growing, and the company has been slow in converting its large backlog.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
