Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
06.03.2026 18:10:00
Microsoft's Next Xbox Console Is for Real, and It'll Play PC Games, Too
The gaming division's CEO, Asha Shar, confirms the "return of Xbox" with Project Helix.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
06.03.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|NYSE-Handel So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Middle East war strengthens case for renewables, says Microsoft energy chief (Financial Times)
|
06.03.26
|Middle East war strengthens case for renewables, says Microsoft energy chief (Financial Times)
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|Aktien von Alphabet, Microsoft und Amazon gespalten: Trump setzt Techfirmen bei Stromkosten unter Druck (dpa-AFX)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)