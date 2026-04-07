STMicroelectronics Aktie

STMicroelectronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

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07.04.2026 19:13:00

Mikrocontroller-Marktführer aus Europa: Infineon, NXP und STMicroelectronics

Drei der fünf weltweit führenden Hersteller von Mikrocontrollern sitzen in Europa; zusammen mit Renesas und Microchip halten sie rund 80 Prozent Marktanteil.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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